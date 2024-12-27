4 grupta 24 takımın mücadele edeceği Ziraat Türkiye Kupası’nda gruplarda ilk hafta maçlarının programı açıklandı. Ahlatcı Çorum FK’nın Konyaspor’la oynayacağı maçın tarihi ve saati de belli oldu.
Yeni statüye göre, 6’şar takımdan oluşan gruplarda her takım 3’er maç oynayacak. Maçlar sonunda, gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükselecek. Gruplarda ilk maçlar 7-8 ve 9 Ocak tarihlerinde oynanacak.
Bu doğrultuda, Galatasaray, Rams Başakşehir FK, Tümosan Konyaspor, Eyüpspor ve Boluspor’la birlikte C grubunda yer alan Ahlatcı Çorum FK, ilk hafta Süper Lig ekibi Konyaspor’la 9 Ocak Perşembe günü Çorum’da karşılaşacak. Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maç saat 15.30’da başlayacak.
C grubunda, ilk haftanın diğer maçlarında ise, 8 Ocak Çarşamba günü, Eyüpspor’la Boluspor, İstanbul’da, Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda, saat 15.30’da, Galatasaray’la da Rams Başakşehir FK, saat 20.30’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta karşılaşacak.
TÜRKİYE KUPASI’NDA
İLK HAFTA PROGRAMI
7 OCAK SALI
13.00 MKE Ankaragücü-İskenderunspor
15.30 Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor
19.00 Sivasspor-Beşiktaş
21.00 Antalyaspor-Kocaelispor
8 OCAK ÇARŞAMBA
13.00 Kırklarelispor-Bodrum FK
15.30 Eyüpspor-Boluspor
18.00 Trabzonspor-Alanyaspor
20.30 Galatasaray-Başakşehir
9 OCAK PERŞEMBE
13.00 Erzurumspor-Göztepe
15.30 A.Çorum FK-Konyaspor
18.00 Gaziantep FK-İstanbulspor
20.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe