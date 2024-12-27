4 grupta 24 takımın mücadele edeceği Ziraat Türkiye Kupası’nda gruplarda ilk hafta maçlarının programı açıklandı. Ahlatcı Çorum FK’nın Konyaspor’la oynayacağı maçın tarihi ve saati de belli oldu.

Yeni statüye göre, 6’şar takımdan oluşan gruplarda her takım 3’er maç oynayacak. Maçlar sonunda, gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükselecek. Gruplarda ilk maçlar 7-8 ve 9 Ocak tarihlerinde oynanacak.

Bu doğrultuda, Galatasaray, Rams Başakşehir FK, Tümosan Konyaspor, Eyüpspor ve Boluspor’la birlikte C grubunda yer alan Ahlatcı Çorum FK, ilk hafta Süper Lig ekibi Konyaspor’la 9 Ocak Perşembe günü Çorum’da karşılaşacak. Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maç saat 15.30’da başlayacak.

C grubunda, ilk haftanın diğer maçlarında ise, 8 Ocak Çarşamba günü, Eyüpspor’la Boluspor, İstanbul’da, Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda, saat 15.30’da, Galatasaray’la da Rams Başakşehir FK, saat 20.30’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta karşılaşacak.

TÜRKİYE KUPASI’NDA

İLK HAFTA PROGRAMI

7 OCAK SALI

13.00 MKE Ankaragücü-İskenderunspor

15.30 Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor

19.00 Sivasspor-Beşiktaş

21.00 Antalyaspor-Kocaelispor

8 OCAK ÇARŞAMBA

13.00 Kırklarelispor-Bodrum FK

15.30 Eyüpspor-Boluspor

18.00 Trabzonspor-Alanyaspor

20.30 Galatasaray-Başakşehir

9 OCAK PERŞEMBE

13.00 Erzurumspor-Göztepe

15.30 A.Çorum FK-Konyaspor

18.00 Gaziantep FK-İstanbulspor

20.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe