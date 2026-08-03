14 Ağustos'ta Galatasaray ile oynayacağı sezonun ilk resmi maçına hazırlanan Kırmızı-Siyahlılar, çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor. Daha önce Çorum'da Samsunspor U19 ile hazırlık karşılaşması oynayan Arca Çorum FK U19, ikinci sınavını ise Erbaa İlçe Stadı'nda Erbaaspor karşısında verdi.

Mücadelenin büyük bölümünde oyunun kontrolünü elinde bulunduran ev sahibi Erbaaspor, ilk yarıyı 4-0 önde kapattı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Tokat temsilcisi, sahadan 7-0'lık farklı galibiyetle ayrıldı.

Teknik heyet, alınan sonuca rağmen hazırlık maçlarının oyuncuların eksiklerini görme ve takımın gelişimini değerlendirme açısından önemli olduğunu belirtirken, Arca Çorum FK U19 sezonun ilk haftasında Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmaya kadar çalışmalarını sürdürecek.

BOLU KAMPI BAŞLIYOR

Erbaaspor ile oynanan hazırlık maçının ardından Arca Çorum FK'nın gençleri 14 Ağustos'ta başlayacak lig maratonu öncesinde hazırlıklarını Bolu kampında sürdürecek.

Kırmızı-Siyahlı ekip, Teknik Direktör Menderes Özarslan yönetiminde bugün Bolu'da kampa girecek. Akşam saatlerinde gerçekleşecek antrenman ile günü tamamlayacak olan Kırmızı-Siyahlı gençler yarından itibaren ise çalışmalarına çift idman programıyla devam edecek.

Yoğun tempoda geçecek kamp sürecinde fiziksel ve taktiksel hazırlıklarını sürdürecek olan Arca Çorum FK U19 Takımı, 8 Ağustos'ta Bolu kampını tamamlayacak. Kırmızı-Siyahlılar, bir günlük iznin ardından 10 Ağustos'ta Çorum'da yeniden toplanarak sezonun ilk haftasında Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacak.