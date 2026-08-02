Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Arca Çorum FK'da Serdar Gürler gelişmesi yaşandı. İkinci etap kamp çalışmaları sırasında kendisine takım bulması için izin verilen tecrübeli futbolcu, verilen sürenin dolmasının ardından yeniden kırmızı-siyahlı ekibin kampına dahil oldu.

Düzce Topuk Yaylası'nda üçüncü etap kamp çalışmalarına başlayan Arca Çorum FK'da Serdar Gürler de antrenmanlara katılarak takımla birlikte çalışmalara başladı.

Deneyimli oyuncunun yeniden kampa katılması, transfer sürecine ilişkin belirsizliğin devam ettiğini gösterirken, Serdar Gürler'in önümüzdeki günlerdeki durumu yönetim ve teknik heyetin alacağı karara göre netlik kazanacak.