Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2026-2027 Sezonunda klasmanlarda görev yapacak hakem ve gözlemcileri açıkladı. Çorum’un bölgesel klasmanında 4 hakemi olurken, gözlemci sayısı ise 2’ye çıktı.

İKİ DÜDÜK İKİ BAYRAK

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre; il hakemlerinden Lütfican Arduç ve Serhat Doğan bölgesel hakemliğe terfi ederken, Efe Ataş ve Muhammed Yıldırım ise bölgesel yardımcı hakemi oldular.

BUYRUK YENİDEN GÖZLEMCİ

Eski klasman hakemlerinden ve İl Hakem Kurulu başkanlarından Özcan Genel bölgesel klasmandaki yerini korurken, aynı zamanda İl Hakem Kurulu başkanlığı görevini de yürüten Durmuş Buyruk, yeniden bölgesel gözlemciliğe terfi etti. Böylece Çorum’un bölgesel gözlemci sayısı 2’ye yükseldi.