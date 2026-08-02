Arca Çorum FK’nın eski futbolcularından Burak Süleyman, yeni sezon için 2.Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk mücadelesi verecek olan Muğla temsilcisi Fethiyespor’a transfer oldu.

32 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Süleyman, Arca Çorum FK’dan ayrıldıktan sonra geçen sezon ilk yarısını 1.Lig ekibi Manisa FK’da, ikinci yarısını ise İzmir’in 2.Lig ekiplerinden Aliağa Futbol A.Ş.’de geçirdi. Yaşanan mali kriz nedeniyle Aliağa’dan ayrılan Burak Süleyman, 2.Lig ekibi Fethiyespor’la 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.