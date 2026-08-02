Arca Çorum FK’nın, Kocalispor’un 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, eski Beşiktaşlı Tayfur Bingöl’ü kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Kocaeli basınında yer alan haberlere göre, Arca Çorum FK’nın yanı sıra Süper Lig ekibi Amedspor ve 1.Lig’in yeni takımlarından Bursaspor da Tayfur Bingöl’ü transfer etmek istiyor.

Kocaelispor’la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Tayfur Bingöl geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Kocaelispor’da kalmak istediğini ve futbolu yeşil-siyahlı forma altında bırakmayı arzuladığını ifade etmişti.