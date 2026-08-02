Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Arca Çorum FK, hücum hattına önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Kırmızı-siyahlılar, Uruguaylı golcü Luciano Rodriguez transferinde mutlu sona çok yakın.

Geçtiğimiz hafta oyuncuyla prensip anlaşmasına varan Arca Çorum FK yönetimi, dün Luciano Rodriguez'in menajeriyle gerçekleştirdiği son görüşmede de tüm pürüzleri gidererek her konuda anlaşma sağladı. Yönetim, başarılı forveti resmi imzayı atması için Türkiye'ye davet etti.

Suudi Arabistan ekibi NEOM forması giyen Uruguaylı futbolcunun hafta içerisinde Türkiye'ye gelmesi ve sağlık kontrollerinin ardından Arca Çorum FK ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.