Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 30.07.2026 tarih ve 79 sayılı toplantısında alınan kararla 2026-2027 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nde bazı değişiklikler yaptı.

Yapılan değişiklikler çerçevesinde öne çıkan en önemli konuların başında çipli top uygulamasına geçilmesi geliyor. Hakem ve VAR kararlarına standart getirmek amacıyla çipli top teknolojisine geçilmesi kararlaştırılırken, VAR hassasiyetini artırmak amacıyla stadyumlara 4’er ek kamera yerleştirilecek.

YABANCI KURALI AYNI

Yönetim kurulu toplantısında, 2026-2027 sezonu için daha önce duyurulan 10+4 yabancı oyuncu kuralında bir değişiklik yapılmayacağı yinelendi. Kulüplerin maç listesine 14 yabancı yazmaları halinde, bunlardan en az 4’ünün 01.01. 2023 veya sonrası doğumlu olması gerektiğine vurgu yapıldı.