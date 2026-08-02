Çorumlu badmintoncu Bren Aşkar, Üniversite Oyunlarında Avrupa şampiyonu oldu.

İtalya’nın Salerno kentinde düzenlenen ‘2026 EUSA Avrupa Üniversite Oyunları’nda, Türkiye’yi temsil eden Osmancık Barış Boyar Badminton Spor Kulübü sporcusu, Gazi Üniversitesi öğrencisi Beren Aşkar, çift kadınlarda, partneri Zeynep Berre Ocakoğlu ile birlikte fırtına gibi esti. Aşkar-Ocakoğlu çifti, tüm rakiplerini yenerek Avrupa şampiyonluğunu elde edip Türkiye’ye altın madalya kazandırdı.

Osmancık Barış Boyar Badminton Spor Kulübü antrenörü Barış Boyar, “Sporcumuz Beren Aşkar’ı, partneri Zeynep Berre Ocakoğlu’nu, bu başarıda emeği bulunan antrenörlerini ve Gazi Üniversitesi Badminton Takımı’nı yürekten tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz. Kulüp olarak sporcumuzla gurur duyuyor, uluslararası arenada ülkemizi ve ilçemizi başarıyla temsil eden sporcular yetiştirmeye devam edeceğimize inanıyoruz” ifadelere kullandı.

Boyar, desteklerini her zaman hissettikleri AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman’a, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran ve Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız’a da teşekkür etti.