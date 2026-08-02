Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle Alaca'da düzenlenen Hitit Cup Futbol Turnuvası, sadece sportif mücadelelere değil, kültürel etkinliklere de ev sahipliği yaptı.

Turnuvaya Türkiye'nin farklı illerinden katılan sporcular, Alacahöyük Ören Yeri'ni ziyaret ederek Anadolu'nun en önemli tarihi miraslarından biriyle tanışma fırsatı buldu. Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından görevlendirilen profesyonel rehber eşliğinde gerçekleştirilen gezide sporculara Hitit Medeniyeti'nin tarihçesi, Alacahöyük'ün arkeolojik önemi ve bölgede yapılan kazılar hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

Tarihi atmosferi yakından görme imkânı bulan genç sporcular, binlerce yıllık medeniyetin izlerini ilgiyle incelerken hem kültürel birikimlerini artırdı hem de unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Organizasyon yetkilileri, Hitit Cup'ın yalnızca bir futbol turnuvası olmadığını, sporun birleştirici gücüyle birlikte Çorum'un tarihi ve kültürel değerlerini de genç nesillere tanıtmayı amaçladıklarını belirterek, turnuvaya katkı sunan Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ve görevli rehberlere teşekkür etti.

Hitit Cup kapsamında gerçekleştirilen kültürel etkinliklerin, sporcuların Çorum'dan hem sportif hem de kültürel açıdan güzel anılarla ayrılmalarına önemli katkı sağladığı ifade edildi.