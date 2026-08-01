Alaca'da gençleri spora teşvik etmek ve sporun birleştirici ruhunu yaşatmak amacıyla düzenlenen Hitit Cup Futbol Turnuvası'nın açılışı gerçekleştirildi. 5 ayrı grupta toplam 26 takımın kupa için kıyasıya mücadele edeceği dev organizasyonda, yaklaşık 400 sporcu ter dökecek. Turnuva, açılış seremonisinin ardından oynanan ilk gün karşılaşmalarıyla heyecanlı bir başlangıç yaptı.

Açılış töreninde, turnuvanın hayata geçirilmesindeki katkılarından dolayı Alaca Kaymakamı Meriç Dinçer, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, AK Parti Alaca İlçe Başkanı Mücahit Gürsoy ve Alaca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Tokgöz'e destekleri için teşekkür edildi. Turnuvanın açılış programına ilçe protokolü, antrenörler, sporcular ve çok sayıda sporsever katıldı.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı