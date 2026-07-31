Çorum'u 2026-2027 sezonunda Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) temsil edecek olan Mimar Sinanspor'a önemli bir sponsorluk desteği geldi.

Mimar Sinanspor Kulüp Başkanı Hacı Ömer Yağlıdere, Antrenör Hüseyin Eğer ve Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Arif Çınar, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette kulübün yeni sezon hazırlıkları ve hedefleri hakkında bilgi paylaşılırken, Başkan Aşgın'dan dikkat çeken bir destek açıklaması geldi.

HALK ET GÖĞÜS SPONSORU OLUYOR

Başkan Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi iştiraki Beltaş AŞ bünyesinde faaliyet gösteren Halk Et markasıyla Mimar Sinanspor'a 1 milyon TL tutarında göğüs sponsorluğu sağlanacağını duyurdu.

Aşgın, belediye olarak spora ve sporculara destek vermeyi sürdüreceklerini belirterek, "Mimar Sinan Spor Kulübü'nü gönülden destekliyoruz. Ekim ayının ilk haftasında başlayacak lig öncesinde takımımıza başarılar diliyorum. Profesyonelliğe Geçiş Ligi'ne yükselme başarısı gösteren kulübümüzü belediye olarak desteklemeyi görev biliyoruz." dedi.

"HER ZAMAN YANLARINDA OLACAĞIZ"

Sponsorluk anlaşmasının kulübün yeni sezondaki hedeflerine önemli katkı sağlayacağını ifade eden Aşgın, "Beltaş şirketimizin Halk Et markasıyla 1 milyon TL'lik sponsorluk anlaşması yapıyoruz. Göğüs reklamı desteği vereceğiz. İnşallah Süper Lig'de Çorum Futbol Kulübümüze bir kardeş olarak, Mimar Sinan Spor Kulübü'nün de 3. Lig'de yer aldığı günleri hep birlikte görürüz. Bu süreçte takımımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda Mimar Sinanspor Kulüp Başkanı Hacı Ömer Yağlıdere, Başkan Dr. Halil İbrahim Aşgın'a üzerinde isminin yazılı olduğu Mimar Sinanspor forması hediye ederek, kulübe verdiği destek ve açıklanan sponsorluk katkısı dolayısıyla teşekkür etti.