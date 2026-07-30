Yeni sezonda Efeler Ligi’nde mücadele edecek olan Sungurlu Belediyespor’da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Yeni sezon yapılanması doğrultusunda iç ve dış transferde titiz bir çalışma yürüten Sungurlu Belediyespor geçtiğimiz sezon Bursa Büyükşehir Belediyespor’da forma giyen Ümit Demir ile anlaşma sağlandı.

Kırmızı-Siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, üst düzey lig tecrübesine sahip oyuncunun takıma katılmasıyla savunma hattının önemli ölçüde güçleneceği vurgulandı.

KOÇAK’LA YOLA DEVAM

Öte yandan Kırmızı-Siyahlı kulüp geçtiğimiz sezon 1.Lig’de elde edilen şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Serkan Koçak’la da yeniden sözleşme imzaladı.