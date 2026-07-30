Arca Çorum FK’da Altyapı Sorumlusu Sinan Özdilli bugün düzenlediği basın toplantısı ile Arca Çorum FK Akademisi’nde görev yapacak antrenörleri ve teknik ekibi duyurdu.

Kahveland’da düzenlenen toplantıda spor basını ile bir araya gelen Altyapı Sorumlusu Sinan Özdilli kulübün altyapıda sürdürülebilir başarı hedefi doğrultusunda deneyimli isimlerden oluşan güçlü bir kadroyla yeni sezona hazırlandığını söyledi.

GÜÇLÜ İSİMLERE EMANET EDİLDİ

Arca Çorum FK’nın her yaş kategorisinde başarılı bir sezon geçirmesi için hummalı bir çalışma içerisine girdiklerini ifade eden Sinan Özdilli, genç oyuncuları güçlü isimlere emanet ettiklerini belirtti. Özdilli, Türkiye Futbol Federasyonu Akademi Ligleri'nde mücadele edecek yaş gruplarında görev yapacak teknik adamları açıkladı. Kulübün tarihinde ilk kez PAF Ligi'nde yer alacak U19 Takımı Menderes Özarslan yönetiminde sahaya çıkacağını açıklayan Özdilli, U17’lerin Serhat Gökşen’e, U16’ların Vedat Aşkan’a, U15’lerin Ersel Şahin’e, U14’lerin Medet Aylar’a emanet edildiğini duyurdu.

Yerel liglerde mücadele edecek yaş gruplarında ise U13 kategorisi Eren Cem Biçer’e, U12’lerde Zakir Ardahanlı, U11’lerde Yasin Aksoy ve U10’da ise Muttalip Özpamuk’un görev alacağı açıklandı.

PERFORMANS VE KALECİ GELİŞİMİNE ÖZEL ÖNEM

Akademi yapılanması kapsamında atletik performans çalışmaları Kürşat Korkmaz tarafından yürütülecek.

Kaleci departmanında ise genç file bekçilerinin gelişiminden Gökhan Kel, Ahmet Azkan ve Zafer Demirbilek sorumlu olacak.

YETENEK TARAMASI SÜRECEK

Kulüp, geleceğin futbolcularını keşfetmek amacıyla sporcu tarama ve oyun grupları çalışmalarını da aralıksız sürdürecek. Bu bölümde Y. Selim Sümer, Cemalettin Hoşgör ve Hayrettin Karaca görev yapacak.

DESTEK EKİBİ DE HAZIR

Akademi organizasyonunun sağlıklı şekilde yürütülmesi adına destek ekibinde ise Mehmet Arduç ve Talip Lambacı görev alacak.

Arca Çorum FK, yeni sezonda akademi yapılanmasını daha da güçlendirerek yalnızca takım başarısını değil, Türk futboluna nitelikli sporcular kazandırmayı da hedefliyor. Kırmızı-siyahlı kulüp, tüm yaş kategorilerinde planlı çalışma anlayışıyla geleceğin futbolcularını yetiştirmeye devam edecek.

3 YENİ TAKVİYE

Arca Çorum FK, geleceğin yıldız futbolcularını yetiştirmek adına altyapı yapılanmasını güçlendirmeye devam ediyor.

Kırmızı-siyahlı kulüp, yeni sezon öncesinde altyapı teknik ekibini üç önemli isimle takviye ederek çalışmalarına yeni bir ivme kazandırdı. Yeni yapılanma kapsamında Vedat Aşkan, Arca Çorum FK U16 Takımı Antrenörü olarak göreve getirildi. Genç futbolcuların gelişiminde önemli bir rol üstlenecek olan Aşkan, bilgi ve tecrübesiyle takımın başarısı için çalışacak.

Altyapının fiziksel gelişimine katkı sağlayacak bir diğer isim ise Kürşat Korkmaz oldu. Atletik Performans Antrenörü olarak göreve başlayan Korkmaz, oyuncuların dayanıklılık, kuvvet, sürat ve performans gelişimlerini bilimsel yöntemlerle takip ederek yeni sezon hazırlıklarında önemli görev üstlenecek.Kalecilerin gelişimi için de önemli bir adım atan Arca Çorum FK, Zafer Demirbilek'i Kaleci Antrenörü olarak teknik ekibe dahil etti. Demirbilek, altyapı kalecilerinin teknik, taktik ve mental gelişimlerine katkı sağlayarak kulübün gelecekteki file bekçilerini Türk futboluna kazandırmayı hedefleyecek.

TESİS KAZANDIRMA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

Arca Çorum FK Altyapı Sorumlusu Sinan Özdilli altyapıdaki görev dağılımının yanı sıra altyapıya kazandırılması planlanan tesis çalışmalarının da devam ettiğini söyledi.

Çorum Belediyesi ile yapılan istişare sonunda organize sanayi bölgesinde, Şekler Fabrikası tarafında ve eski Çimento Fabrikası tarafında tesisin yapılacağı alanların uygunluğunu ifade eden Özdilli, “Bu alanlar içerisinde bize en uygunu organize sanayi bölgesi tarafındaki arazi. Bize 70 dönümlük alan yetiyor. Bu konuda görüşmeler sağlandı. Bugün yarın tesisin yapılacağı alan noktasında da bütün çalışmalar netleşir” dedi.

SALİH ÖZTÜRK İLE YOLLAR AYRILDI

Arca Çorum FK altyapısında yeni sezon görev dağılımının yanı sıra görevden ayrılan isimlerde açıklandı.

Altyapı Sorumlusu Sinan Özdilli, yeni sezon yapılanması doğrultusunda iki isimle yolların ayrıldığını duyurdu. Özdilli, Altyapı Sorumlusu olarak görev yapan Salih Öztürk ve kaleci antrenörü Bekir Sarıca ile yeni sezonda devam etmeyeceklerini söyledi.

ERBAASPOR İLE HAZIRLIK MAÇI

Arca Çorum FK Altyapı Sorumlusu Sinan Özdilli, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci hazırlık maçının programını da duyurdu.

Bu sezon U19 PAF Ligi’nde mücadele edeceklerini yineleyen Sinan Özdilli, Çorum FK U19 takımının da sıkı bir şekilde hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi. 3 Ağustos Pazartesi günü Bolu’da kampa gireceklerini belirten Özdilli, 2 Ağustos Pazar günü ise Erbaa’da TFF 2.Lig takımlarından Erbaaspor ile hazırlık maçı yapacaklarını söyledi. Karşılaşmanın ise Erbaa İlçe Stadı’nda saat 16.30’da oynanacağını ifade etti.

Kırmızı-Siyahlı gençler Çorum’da oynanan Samsunspor U19 hazırlık maçından ise 1-1 berabere ayrılmıştı.