Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Judo Yarı Final Grup Birinciliği Samsun’da yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda sporcunun ter döktüğü yarı final grup birinciliğinde Çorumlu sporculardan Büşra Mandacı 40 kiloda, Abdullah Yurttaş ise 81 kiloda ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Aysima Karataş 44 kiloda, Efe Özkaraoğlu 66 kiloda ve Miraç Yıldırım ise +90 kiloda üçüncü olarak bronz madalya kazanan isimler oldular.

İdareci Hakan Taştan ve antrenörler Erol Şahin ile Merve Kondakçı önderliğinde mücadele eden Çorumlu judocular Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandılar.