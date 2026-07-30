Geçtiğimiz sezon 2025-2026 döneminde Partizan'dan Arca Çorum FK'ya büyük umutlarla transfer edilen İbrahim Zubairu, yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle kırmızı-siyahlı formayla beklentileri karşılayamamıştı. Genç futbolcu, sakatlığı nedeniyle Çorum FK'da sadece 3 resmi maçta forma giyebilmişti.

Sezonun tamamlanmasının ardından eski kulübü Partizan'a geri dönen Zubairu, sağlık sorunlarını tamamen geride bıraktı. Genç yıldız, yeni sezona ise adeta damga vurdu.

Sırbistan Süper Ligi'nin başlamasıyla birlikte Partizan formasıyla ilk 3 maçına çıkan Zubairu, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Hızlı kanat oyuncusu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 1 asistlik katkı sağlayarak takımının en formda isimlerinden biri olmayı başardı.

Sakatlığını tamamen atlattığını sahadaki performansıyla gösteren İbrahim Zubairu'nun yeniden yükselişe geçmesi Partizan taraftarını sevindirirken, Çorum FK taraftarını ise üzdü.

Eski formuna kavuşan genç yıldızın, sezonun ilerleyen haftalarında da performansını sürdürmesi halinde Avrupa kulüplerinin yeniden radarına girmesi bekleniyor.