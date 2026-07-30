Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Düzce’deki Topuk Yaylası Tesislerinde yaptıktan sonra bir süredir Bolu Vonresort Otel’in tesislerinde sezona hazırlanan kırmızı-siyahlı takım, ikinci etabı bugün sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Etap bitiminde futbolculara verilen izin 2 Ağustos’ta sona erecek. Kırmızı-siyahlı takım sezon öncesi üçüncü ve son etap hazırlık kampına 2-6 Ağustos tarihlerinde Düzce-Topuk Yaylası Tesislerinde yapacak olup, sezonun ilk hafta maçında 14 Ağustos’ta Galatasaray’la deplasmanda karşılaşacak.