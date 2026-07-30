Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de devam eden U17 Dünya Güreş Şampiyonası’nda, kadınlar 61 kiloda Türkiye’yi temsil eden İskilip Belediye Spor Kulübü sporcusu Özdenur Özmez, adını yarı finale yazdırdı.

İlk turda, Polonyalı Inga Kuc ile karşılaşan Özdenur, 10-0 teknik üstünlükle kazanarak çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde de Finlandiyalı sporcu Abbassoy’u tuş eden Özdenur yarı finale yükseldi.

Özdenur, gazetemizin basıma girdiği saatlerde İspanyol sporcu Eningo Asama ile yarı final müsabakasına çıkmaya hazırlanıyordu.