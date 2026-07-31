Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden İskilip Belediyespor Kulübü'nün milli güreşçisi Özdenur Özmez, tarihi bir başarıya imza attı. Genç sporcu, final müsabakasında ABD'li rakibini 10-0 sayı tuşuyla mağlup ederek U17 Dünya Şampiyonu oldu.

Kadınlar 61 kilo kategorisinde mindere çıkan Özdenur Özmez, şampiyona boyunca sergilediği üstün performansı finalde de sürdürdü. Rakibine karşı baştan sona üstün bir mücadele ortaya koyan milli sporcu, karşılaşmayı 10-0 teknik üstünlükle kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.