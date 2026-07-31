Efeler Ligi'nde ilk sezonuna iddialı bir kadroyla girmeyi hedefleyen Sungurlu Belediyespor, dış transferde önemli bir hamleye daha imza attı. Kırmızı-siyahlı ekip, Bulgaristan Milli Takımı formasını da giyen deneyimli smaçör Kaloyan Balabanov ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

27 yaşındaki başarılı oyuncu, yeni sezonda Sungurlu Belediyespor'un başarısı için mücadele edecek. Avrupa'nın farklı liglerinde edindiği tecrübeyle dikkat çeken Balabanov'un, özellikle hücumdaki etkinliği ve file üzerindeki performansıyla takıma önemli katkı sağlaması bekleniyor.

SOLAK GÜCÜYLE FARK YARATACAK

195 santimetre boyundaki Bulgar smaçör, 345 santimetrelik hücum ve 330 santimetrelik blok yüksekliğiyle öne çıkıyor. Solak olması sayesinde hücumda farklı varyasyonlar sunabilen Balabanov'un, Efeler Ligi'nde Sungurlu Belediyespor'un en önemli kozlarından biri olması hedefleniyor.

AVRUPA'NIN ÖNEMLİ TAKIMLARINDA FORMA GİYDİ

Kariyerinde Bulgaristan ve Çekya'nın köklü kulüplerinde görev yapan Kaloyan Balabanov, Neftochimic Burgas, SKV Montana ve Jihostroj České Budějovice formalarıyla önemli başarılara imza attı. Uluslararası deneyimini şimdi Sungurlu Belediyespor'un Efeler Ligi yolculuğuna taşıyacak olan deneyimli oyuncu, takımın kalite seviyesini yükseltecek isimlerden biri olarak görülüyor.

Transferle ilgili kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon hedeflerinin büyük olduğu vurgulanırken, Balabanov transferinin camiaya hayırlı olması temennisinde bulunuldu. Açıklamada ayrıca, "Yeni sezonda mücadele Sungurlu'da, güç Efeler'de!" mesajına yer verildi.