Çorumlu sporcular, 27-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında Amasya'da düzenlenen ANALİG Yıldızlar Taekwondo Yarı Final Müsabakaları'nda elde ettikleri başarılı sonuçlarla Türkiye Finalleri'ne katılma hakkı kazandı.

Müsabakalarda 49 kilogramda mücadele eden Doğukan Buğra Ergin, rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu ve şampiyonluk kürsüsüne çıktı. 37 kilogramda yarışan Enes Yücedağ ile 53 kilogramda tatamiye çıkan Yusuf Topçu ise bronz madalya kazanarak Çorum'u başarıyla temsil etti.

Çorum Erkek Taekwondo Takımı, sporcularının elde ettiği dereceler sayesinde takım halinde 160 puan toplayarak önemli bir başarıya imza attı. Bu sonuçla Çorum ekibi, Karabük'te düzenlenecek ANALİG Türkiye Finalleri'ne katılma hakkı elde etti.