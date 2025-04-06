Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U19 Bölgesel Gelişim Ligi 4.Grup 24.hafta maçında 36 puana sahip iki takım Çorum FK ile Kastamonuspor Çorum’da karşı karşıya geldi. Devane Sahası’nda oynanan karşılaşmanın henüz 6.dakikasında Burak’ın golüyle 1-0 geriye düşen Çorum FK bu gole 8 dakika sonra İsmet ile cevap verdi. İlk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda daha ofansif bir diziliş ile maça başlayan Kırmızı-Siyahlı gençler 48.dakikada skoru Emin ile 2-1 yaptı. Rakibine oranla daha etkili bir futbol ortaya koyan Çorum FK U19 takımı 59.dakikada Usaini Hassan ile skoru 3-1’e getirdi. Kalan sürede skoru korumayı başaran Ahlatcı Çorum FK maçtan 3-1 galip ayrılmayı başardı.

Bu sonucun ardından Çorum FK puanını 39’a yükselterek ikinci sıradaki yerini korurken, konuk Kastamonuspor ise 36 puanda kaldı.

Öte yandan aynı sahada oynanan günün ikinci maçında Çorum FK U17 takımı Kırşehir FK’yı 3-0’la geçerek Play-Off şansını sürdürdü.

SAHA: Devane.

HAKEMLER: Ertuğrul Boyraz, Özkan Dağ, Mertcan Öğreten, Nuriye Çınar Bal.

AHLATCI ÇORUM FK U19: M.Emin, Yusuf, İsmet, Usaini Hassan, Burak, Ömer Faruk, Arda, Yunus Emre, Laye, Abdullah, Emin.

YEDEKLER: Serdar, Umut, Polat, Rıtvan Mert, Metehan, A.Enes, Arda, Faruk, Berat.

KASTAMONUSPOR U19: M.Efe, Enes Yağız, Enes, Samet, Oğuz, Mert, Serdar, Semih, Ferhat, Arda.

YEDEKLER: Emir, Umutcan, Muhammet, Enes, Kerim, M.Yiğit, Yasin.

GOLLER: Dk.6 Burak (Kastamonuspor), Dk.14 İsmet, Dk.48 Emin, Dk.59 Usaini Hassan (Çorum FK)