Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U19 Bölgesel Gelişim Ligi 4.Grup 17.hafta maçında Ahlatcı Çorum FK deplasmanda Play-Off mücadelesi verdiği rakibi Kırıkkale’nin konuğu oldu. Cumartesi günü Kırıkkale Bahşılı Sahası’nda oynanan maça etkili başlayan Kırmızı-Siyahlı gençler 14.dakikada İsmet ile 1-0 öne geçti. İlk yarının sonlarına doğru sahneye çıkan Abdullah üst üste 2 gol atarak takımını soyunma odasına 3-0 önde götürdü.

İkinci yarıda skorun verdiği rahatlıkla oyunun kontrolünü tamamen elinde tutan Çorum FK U19 takımı maçın bu skorla bitmesi beklenirken, 85.dakikada Mustafa ile bir gol daha bularak maçtan 4-0 galip ayrılmayı başardı.

Bu sonucun ardından Çorum FK U19 takımı puanını 27’e yükselterek yükselişini sürdürürken, ev sahibi Kırıkkale FK ise 22 puanda kaldı.

U17’LER 1 PUANLA DÖNDÜ

TFF U17 Bölgesel Gelişim Ligi 4.Grup 13.hafta maçında Ahlatcı Çorum FK U17 takımı Karaman FK’nın konuğu oldu. Karaman Yunuskent Sahası’nda oynanan karşılaşma karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. Bu sonucun ardından konuk Çorum FK 17 puana, ev sahibi Karaman FK ise 13 puana yükseldi.