Trendyol 1.Lig 22.hafta maçında Ahlatcı Çorum FK sahasında Bandırmaspor'u konuk etti. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Ahlatcı Çorum FK maçın 17.dakikasında Eren Karadağ'ın uzaktan attığı şık golle 1-0 öne geçti. Bu golden 12 dakika sonra Tunahan ile farkı 2'e çıkaran Kırmızı-Siyahlılar soyunma odasına 2-0 önde girdi.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Çorum FK Thomas ve Ferhat Yazgan ile üst üste goller bularak skoru bir anda 4-0'a getirdi. Kalan sürede oyunun kontrolünü elinde tutan Kırmızı-Siyahlılar maçı 4-0 kazandı.

Bu sonucun ardından ev sahibi Çorum FK puanını 35'e yükselterek maç fazlası ile dördüncü sıraya yerleşirken, konuk Bandırmaspor ise 34 puanda kaldı ve beşinci sıraya geriledi.