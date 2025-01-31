Bu sezon da Bölgesel Lig’de Çorum’dan erkek takımı bulunmazken, kadınlarda Çorum Voleybol, Arenaspor ve Sungurlu Belediyespor olmak üzere 3 takın mücadele edecek. Türkiye Voleybol Federasyonu, Çorum’un 3 takımını 1 gruba verirken, maçların 17 Şubat-20 Mart tarihlerinde oynatılmasını kararlaştırdı.

Maçlarla ilgili fikstürü hazırlama yetkisi voleybol il temsilciliğine verilirken, Çorum’da oynanacak maçların programı önümüzdeki günlerde belirlenip duyurulacak.

Yurt genelinde 64 grupta tek devreli lig statüsüne göre oynanacak maçlar sonunda gruplarını birinci bitiren takımlar final grubuna yükselecek. 2.Lig’e yükselecek takımların belli olacağı final maçları Nisan’da oynanacak.