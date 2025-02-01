Türkiye Badminton Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan İşitme Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonası 28-30 Ocak tarihleri arasında Osmancık’ta yapıldı. 12 ilden 56 sporcunun katıldığı şampiyonada Çorum’u Barış Boyar Osmancık Badminton Spor Kulübü’nden Muhammed Mahmut Sert temsil etti. Çift erkekler kategorisinde Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazanan Çorumlu sporcu, tek erkeklerde de Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Sert’in büyük başarısının ardından açıklamalarda bulunan antrenörü Barış Boyar, Muhammet Mahmut Sert ile gurur duyduklarını söyledi. Boyar, “Muhammed Mahmut Sert, sadece kürsüye çıkarak madalya kazanmakla kalmadı, azmi, kararlılığı ve mücadele ruhuyla hepimize ilham verdi. Bu başarı, sporun engelleri aşmada ne kadar güçlü bir araç olduğunu bir kez daha bizlere gösterdi.

Bu başarı, sadece bir sporcunun elde ettiği bireysel bir zafer değil, engelli bireylerin sporda ve hayatta sınırları nasıl aşabildiğini gösteren büyük bir motivasyon kaynağıdır. Doğru destek, disiplinli çalışma ve kararlılıkla her bireyin kendi potansiyelini en üst seviyeye çıkarabileceğinin en güzel örneğidir.

Muhammed Mahmut Sert’in bu başarısında emeği geçen ailesine ve onu her zaman destekleyen vekilimiz Oğuzhan Kaya’ya, Kaymakamımız Furkan Duman’a Belediye Başkanımız Ahmet Gelgör’e Spor İl Müdürümüz Hüseyin Şahin’e Milli Eğitim Müdürümüz Cemil Çağlar’a ve Çorum ASKF Başkanı Ferhat Arıcı’ya şahsım ve tüm ekibim adına teşekkür ediyorum” dedi.