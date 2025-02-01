Çorum'un yeni Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Spor Şube Müdürü Hüseyin Şahin ile birlikte Çorum Valisi Ali Çalgan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, ildeki spor faaliyetlerinin geliştirilmesi ve gençlerin sporla daha fazla ilgilenmesi için yapılacak projeler hakkında görüşmeler yapıldı.

Mustafa Demirkıran ve Hüseyin Şahin, Vali Ali Çalgan'a göreve başlamalarından dolayı teşekkür ederek, Çorum'da sporun daha da yaygınlaşması ve gençlerin sağlıklı bir yaşam sürmelerine yönelik çeşitli planlar üzerinde çalışacaklarını belirtti. Vali Çalgan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Demirkıran’a Çorum’daki görevinde başarılar diledi.