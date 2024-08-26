Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 sezonunda U19 Bölgesel Gelişim Ligi'ne 57, U17 Bölgesel Gelişim Ligi'ne ise 49 takımın başvurduğu belirtildi. 6 grupta oynanacak olan Bölgesel Gelişim Ligi'nde Çorum FK U19 ve U17 takımı 3.grupta yer aldı.

Ahlatcı Çorum FK U19 Ligi'nde Kırıkkalegücü, Çankaya FK, Kastamonuspor, Karabük İdman Yurdu, Düzcespor, Gençlerbirliği ve Aksaray Belediyespor ile eşleşirken, U17 Ligi'nde ise Düzcespor, Kırşehirspor, Isparta 32, Karaman FK, Ankaraspor, Eskişehirspor ve Ankara Demirspor takımları ile mücadele edecek. Müsabakalar 3 devreli lig statüsüne göre oynanacak

Editör: RIFAT KARA