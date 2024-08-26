Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düzenlenen 31. Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşlerinin finalinde Yusuf Can Özbek'i yenen Çorumlu Kırkpınar başpehlivanlarından Mustafa Doğan Özkaya şampiyon oldu.

Çorumlu, Kırkpınar başpehlivanlarından Mustafa Doğan Özkaya, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düzenlenen 31. Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşlerinde şampiyon oldu.

Seki mahallesi Zümrüt çayırında düzenlenen ve yurt genelinden, 72'isi başpehlivan, 980 güreşçinin mücadele ettiği 31. Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşlerinde güreş severlerin heyecanla beklediği başpehlivanlık müsabakalarında, Mustafa Doğan Özkaya ile Yusuf Can Zeybek finale kaldı. Oldukça çekişmeli geçen ve 20 dakika süren final müsabakasını kazanan Mustafa Doğan Özkaya şampiyon oldu.

KENDİME GELDİM

Şampiyon olduktan sonra bir açıklama yapan Mustafa Doğan Özkaya, "Sezona kötü başlamıştım. Seki'de şampiyon olarak bu durumu toparlayıp kendime geldim. Artık Elmalı güreşlerine odaklanacağım. Elmalı'da da şampiyon olup sezonu kapatmak istiyorum" dedi.

Editör: HABER MERKEZİ