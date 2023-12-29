Bitimine artık saatler kalan 2023 yılı, Ahlatcı Çorum FK için tarihi başarılar ve kırılması güç rekorlara imza atılan "altın yıl" olarak kayıtlara geçti. Profesyonel liglerdeki 12.sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, tarihinin en büyük başarılarına 2023'te imza attı.

Kulüp, 2022 yılında Oğuzhan Yalçın ve takım kaptanı Murat Yıldırım tarafından satın alındıktan sonra, 2023 Mayıs ayında 2.Lig şampiyonu olarak 1.Lig'e yükseldi ve tarihinde ilk kez 1.Lig'de yer aldı.

35 MAÇ

73 PUAN

Çorum temsilcisi, 15 Ocak 2023'te, Çorum'da oynanan ve 0-0 biten Şanlıurfaspor maçıyla başlayan 2023 yılında, bugüne kadar 18'i 2.Lig'de, 17'si 1.Lig'de olmak üzere 35 lig maçına çıktı. Kırmızı-siyahlı takım bu maçlarda 22 galibiyet, 7 beraberlik, 6 yenilgi alarak 73 puan toplarken, attığı 66 gole karşılık 26 gol yedi.

Çorum FK, 35 maçın 17'isini evinde oynarken, 11 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi aldı ve 35 puan topladı. Bu maçlarda 37 gol atan kırmızı-siyahlı ekip kalesinde ise 15 gol gördü.

Deplasmanda 18 maç oynayan Çorum FK, 11 galibiyet, 5 beraberlik alırken, sadece 2 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı. Rakip sahalarda 38 puan toplayan kırmızı-siyahlılar attıkları 29 gole karşılık 11 gol yediler.

YENİLMEZLİK

REKORU

Ahlatcı Çorum FK, tarihinin en uzun yenilmezlik serisine de 2023 yılında imza attı. Toplamda 21 maçlık serinin 19 maçı 2023 yılında oynandı.

Yine, kulüp tarihinin en uzun galibiyet serisi de 2023'te yakalandı. Kırmızı-siyahlı ekip üst üste 9 maç kazanarak tarihinin en uzun galibiyet serisini elde etti.

