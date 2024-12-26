Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Türkiye 1.Lig’de önümüzdeki 5 haftalık maç programını açıkladı. Ahlatcı Çorum FK, 1 Pazartesi, 1 Cuma, 2 Cumartesi ve 1 Pazar maçı oynayacak.

Ş.URFA MAÇI 4 OCAK’TA

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 17.hafta maçları sonrası ara verilen ligde 2.yarı 3 Ocak Cuma günü oynanacak olan Kocaelispor-Alagöz Holding Iğdır FK maçıyla başlayacak. Ahlatcı Çorum FK, 4 Ocak Cumartesi günü, Şanlıurfaspor’la deplasmanda karşılaşacak. Şanlıurfa 11 Nisan Stadı’nda oynanacak maç saat 13.30’da başlayacak. 18.hafta 6 Ocak Pazartesi günü oynanacak Sakaryaspor-Gençlerbirliği maçıyla tamamlanacak.

İSTANBUL MAÇI 13 OCAK PAZARTESİ

19.hafta maçları 10-13 Ocak tarihlerinde oynanacak. Haftanın açılış maçında, 10 Ocak Cuma günü Pendikspor’la Bandırmaspor karşılaşırken, Ahlatcı Çorum FK 13 Ocak Pazartesi günü, İstanbulspor’u konuk edecek. Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maç saat 17.00’de başlayacak.

ÜMRENİYE MAÇI 18 OCAK CUMARTESİ

Ligde 20.hafta maçları 17-20 Ocak tarihlerinde oynanacak. Haftanın açılış maçında Şanlıurfaspor’la Ankaragücü karşılaşırken, Ahlatcı Çorum FK, 18 Ocak Cumartesi günü Ümraniyespor’u ağırlayacak. Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maç saat 19.00’da başlayacak. Haftanın kapanışında, Gençlerbirliği ile Kocaelispor 20 Ocak Pazartesi günü karşı karşıya gelecek.

KARAGÜMRÜK MAÇI 26 OCAK PAZAR GÜNÜ

21.hafta maçları 24-27 Ocak tarihlerinde oynanacak olup, haftanın açılış maçında Ümraniyespor’la Şanlıurfaspor kozlarını paylaşacak. Ahlatcı Çorum FK, 26 Ocak Pazar günü, Fatih Karagümrük’le İstanbul’da karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak maç saat 16.00’da başlayacak.

Haftanın kapanış maçı 27 Ocak Pazartesi günü Sakaryaspor’la Manisa FK arasında oynanacak.

22.HAFTANIN PERDESİ ÇORUM’DA AÇILACAK

Ligde 22.hafta maçları ise 31 Ocak-2 Şubat tarihlerinde oynanacak. Ahlatcı Çorum FK, haftanın açılış maçında 31 Ocak Cuma günü, Bandırmaspor’u konuk edecek. Çorum Şehir Stadyumu’ndaki karşılaşma 20.00’de başlayacak.

Haftanın kapanış maçı 2 Şubat Pazar günü Esenler Erokspor’la Boluspor arasında oynanacak.