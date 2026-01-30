Geçen haftaki Sarıyer maçında, taraftarlarının neden olduğu “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen Arca Çorum FK’nın cezası belli oldu.

PFDK, Sarıyer maçında çirkin ve kötü tezahürat eyleminin gerçekleştiği misafir takım tribününde yer alan Arca Çorum FK’lı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev deplasman takımı olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verdi. Yani, Sarıyer maçını tribünden izleyen taraftarlar 7 Şubat’taki Vanspor maçında stada giremeyecekler.