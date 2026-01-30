Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK, bugün Keçiörengücü ile sahasında oynayacağı kritik maç öncesinde önemli bir etkinliğe imza attı. Kırmızı-siyahlı takımdan bir grup sporcu, Çorum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Kulüp CEO’su Derya Hırka ve Kulüp Müdürü Özgür Yıldırım nezaretinde takım kaptanları Ferhat Yazgan ve Yusuf Erdoğan’ın yanı sıra Atakan Akkaynak, Kerem Kalafat, İbrahim Sehic, Joseph Attamah ve Fredy, huzurevine ziyarette bulundular. Futbolcular, ellerini öperek sohbet ettikleri huzurevi sakinlerine çeşitli hediyeler verdiler. Huzurevi sakinleri ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek futbolculara teşekkür ederken, şampiyonluk yolunda başarı dileklerinde bulundular.

Ziyaretle ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “Bugün oyuncularımızla birlikte Çorum Huzurevi’ni ziyaret ederek kıymetli büyüklerimizle bir araya geldik.

Paylaşılan tebessümler, samimi sohbetler ve dualar bizler için çok değerliydi. Misafirperverlikleri için Çorum Huzurevi yönetimine ve tüm büyüklerimize teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.