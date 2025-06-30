2025-2026 sezonunda şampiyonluk mücadelesi verecek olan Arca Çorum FK'da dış transfer görüşmeleri devam ediyor. Gelecek sezon birbirinden zorlu rakiplerle zorlu bir yarışa girecek olan Arca Çorum FK'da transferleri bizzat kendisi yürüten Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın'nın Süper Lig takımlarından sol kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan ve yine Süper Lig'den Eyüpspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz ile yaptığı görüşmeler sonrasında kesin anlaşmaya varıldığı öğrenildi.

SONER AYDOĞDU İLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Arca Çorum FK'nın dış transfer görüşmeleri kapmasamında temas halinde olduğu orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu ile görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Süper Lig takımı Samsunspor'da 29 maça çıkan ve 8 gol, 1 asistle ligi tamamlayan tecrübeli futbolcuyla yapılan görüşmelerde ufak pürüzler kaldığı ve büyük oranda anlaşma sağlanacağı gelen bilgiler arasında.

SAMSUNSPOR'DAN SAVUNMACI İLE GÖRÜŞÜLÜYOR

Sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Arca Çorum FK'da, dış transfer görüşmeleri hız kesmiyor. Tüm mevkilerde nokta atışı yapmak isteyen Kırmızı-Siyahlılar'da Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın'ın, geçtiğimiz sezon Samsunspor'un sol stoper mevkiinde görev yapan bir isimle de görüşme halinde olduğu olduğu öğrenildi.

İMZALAR EN KISA SÜREDE ATILACAK

Bugün yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına başlayacak olan Arca Çorum FK'da anlaşmaya varılan futbolcularla resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor.

Muhabir: Haber Merkezi