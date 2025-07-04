Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabına Bolu’da başlayan Arca Çorum FK dün de çift antrenman yaparak günü tamamladı. Teknik Direktör Tahsin Tam nezaretinde Otel Sahası’nda gerçekleşen sabah antrenmanında pasa dayalı teknik ve taktik antrenman gerçekleşirken, son bölümde ise 10’a 10 toplu oyun oynandı. Akşam gerçekleşen antrenmanında ise ilk olarak dayanıklılık ve kuvvet çalışması yapan Kırmızı-Siyahlılar son bölümde ise yarı sahada taktik antrenmanı yapatı.

Çorum FK’da hazırlıklar bugün yapılacak çift idman ile kaldığı yerden devam edecek.