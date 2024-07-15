Geçtiğimiz sezon 1.Lig'de Play-Off oynayarak Süper Lig'in kapısından dönen Çorum FK'da bu sezon öncesi ekonomik anlamda işler şu ana kadar istenildiği gibi gitmedi. Yaşanan bütçe belirsizliği nedeni ile transfer edilen Sertaç Çam'ın da takımdan ayrılması yaşanan ekonomik sıkıntıyı gözler önüne serdi. Bu gelişmeler üzerine Çorum FK'ya gönül veren taraftarlar takımın yeni sezonda küme düşmemeye oynayacağına dair tedirginlik yaşamaya başladı.

Dün aldığımız bilgilere göre, Çorum FK'da bütçe oluşturma konusunda olumlu gelişmeler yaşandı. Henüz kamuoyuna herhangi bir bilgilendirme yapılmamakla birlikte, bir-iki gün içinde olumlu haberin duyurulması ve sporseverleri saran kaygıların giderilmesi bekleniyor.

Editör: RIFAT KARA