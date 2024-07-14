Yeni sezon yapılanması doğrultusunda iç ve dış transferde titiz bir çalışma yürüten Mimar Sinanspor yönetimi golcü transferini de gerçekleştirdi. İç transferde şuana kadar 14, dış transferde ise 3 isme imza attıran Yeşil-Siyahlı yönetim dördüncü ismi de kadrosunda kattı. Mimar Sinan yönetimi, Teknik Direktör Hüseyin Eğer'in raporu doğrultusunda bir dönem Çorum FK U19 takımında forma giyen geçtiğimiz sezon ise 3.Lig'de Kırıkkalegücü formasını terleten 21 yaşındaki genç golcü İzzet Bora Uzan ile sözleşme imzaladı.

Editör: RIFAT KARA