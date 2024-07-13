16 takımın 3 grupta mücadelesi ile start alan turnuvada geçtiğimiz hafta grup maçları tamamlanmış hafta içi oynanan çeyrek final ön eleme maçı sonrasında da son çeyrek finalist belli olmuştu.

8 takımın çeyrek final mücadelesi vereceği turnuvada heyecan bugün oynanacak 2 karşılaşma ile start alacak. Bugün Mimar Sinan Sahası'nda oynanacak maçlarda saat 18.30'da Beyaz Saray Düğün Salonları ile Kurt Elektrik, saat 20.00'de ise Saylan Çelik ile Çopraşıklı Deli Kadirspor takımları karşı karşıya gelecek.

Yarın yine Mimar Sinan Sahası'nda oynanacak olan maçlarda ise saat 18.30'da Şah Yapı ile Es Bilişim, saat 20.00'de ise Eker İnşaat ile Şirinler Group Alacaspor kozlarını paylaşacak.

Editör: RIFAT KARA