Yeni sezon yapılanması doğrultusunda transfer görüşmelerini sürdüren Ahlatcı Çorum FK kaleci transferinde sona geldi. Teknik Direktör Serkan Özbalta’nın her fırsatta bir kaleci transferi istiyorum açıklamasının ardından yaklaşık 1 haftadır kaleci arayışı içerisinde olan Kırmızı-Siyahlılar aradığı kaleciyi Adana’da buldu. Çorum FK yönetimi son 2 sezondur Adanaspor forması giyen 26 yaşındaki deneyimli file bekçisi Ahmet Said Kıvanç ile her konuda anlaşma sağladı.

Kırmızı-Siyahlılar, ufak pürüzlerin giderilmesi halinde 26 yaşındaki kaleci Ahmet Said ile bugün resmi sözleşmeyi imzalayacak.

AHMET SAİD KIVANÇ KİMDİR?

29 Nisan 1998 İstanbul Fatih doğumlu olan Ahmet Said, futbola da İstanbul temsilcilerinden Haliçspor’da başladı. Daha sonra Başakşehir’in altyapısına transfer olan deneyimli file bekçisi Başakşehir altyapısında 4 sene forma giydikten sonra 2015 yılında profesyonel imzayı attı. 2018 yılında Bandırmaspor’a kiralanan Ahmet Said daha sonra yine Başakşehir’e döndü. Başakşehir FK’dan 2021 yılında yollarını ayıran deneyimli file bekçisi önce Adanaspor, sonra da İstanbulspor’da oynadı. Son 2 sezondur Adanaspor forması giyen 26 yaşındaki eldiven geçen sezon Adanaspor formasını 22 maçta terletirken, 1980 dakika ise sahada kaldı.