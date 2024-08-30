Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nin Mayıs içerisinde sona erecek olması ve 1.Amatör Küme’nin bitiş tarihinin Bölgesel Amatör Lig ile aynı ay içerisinde olması nedeniyle daha önce gerçekleşen toplantıda 2.Amatör Küme’nin bu sezon erken başlatılması gündeme gelmişti.

Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan başkanlığında dün 2.Amatör Küme Kulüp temsilcileri 2.Amatör Küme’nin durumunu görüşmek için ASKF Toplantı Salonu’nda bir araya geldiler. ASKF Başkanı Ferhat Arıcı’nın da katıldığı toplantıda 2.Amatör Küme’nin erken başlatılması veya normal tarihinde başlatılması yönünde İl Temsilcisi Engin Ayan kulüplerin oylamasına sundu. Katılan 6 kulüp temsilcisinden 4’ü Ekim ayı içerisinde başlatılması yönünde fikir beyan ederken, diğer 2 kulüp temsilcisi ise normal tarihinde başlatılmasını talep etti. Ayan, oy çokluğu ile 2.Amatör Küme’nin bu sezon 13 Ekim’de başlayacağını açıkladı.

Toplantıda 2.Küme’nin nasıl oynatılması yönünde de kulüp temsilcilerinin görüşlerini alan İl Temsilcisi Engin Ayan, yine oy çokluğu ile tek grupta çift devreli lig statüsüne göre oynanması yönünde fikir birliğine varıldığını duyurdu.

Bu gelişme üzerine 13 Ekim’de başlayacak olan BELTAŞ 2.Amatör Küme’de Bayat Belediyespor, Buharaspor, Kargıserispor, Düvenci Belediyespor, Dodurga Belediye Beyliğispor, Mecitözü Gençlerbirliği, Mecitözüspor, Sungurlu Belediyespor ve Oğuzlar Belediyespor olmak üzere 9 takımım tek grupta çift devreli lig statüsüne göre oynanmasına karar verildi.

Devam eden toplantıda grup fikstür numaraları da belirlendi.