Çorum'da kurulduğu günden bu yana düzenlenen sportif faaliyetlerdeki aktifliği ile adını duyuran Samsunspor Çorum Futbol Okulu, Samsunspor'un tüm illerdeki faaliyetlerine katılım sağlamaya devam ediyor. Baş antrenör Fatih Atlı, Samsunspor Çorum Futbol Okulu olarak gençlerin sosyalleşmesini önemsediklerini ifade etti. Çorum'da ki genç yetenekleri Samsunspor'un altyapı antrenörlerinden Ömer Kaan Doğru ve İlknur Atlamaz'ın gözetiminde tuttuklarını söyleyen Atlı, "Geçtiğimiz gün Samsunspor Merkez Futbol Okulları'nın düzenlediği turnuvaya katıldık. Samsunspor Çorum Futbol Okulu olarak turnuvaya katılım sağladık. Ödül töreninde de Çorum'un adını en iyi şekilde duyurduk. Amacımız gençlere birden fazla seçenek sunup bakış açılarını değiştirmek ve onları en iyi şekilde yönlendirerek Çorum'un ismi duyurmaktır" dedi.

Editör: RIFAT KARA