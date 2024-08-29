Alagöz Holding Iğdır FK’dan 35 yaşındaki stoper Mehmet Tayfun Dingil’i kadrosuna katan Ahlatcı Çorum FK, geçtiğimiz günlerde Alanya Kestel’den transfer ettiği 21 yaşındaki genç stoperi Berkay Arı’yı kiralık olarak verdi.

Alanya Kestel’de geçen sezon 26 resmi maça çıkan ve 1 de gol atan Berkay Arı, Ahlatcı Çorum FK’nın bu sezonun ilk 3 haftasında Ümraniyespor, Fatih Karagümrük ve Bandırmaspor’la oynadığı maçların kadrosunda 70 numaralı formayla yedek kulübesinde oturdu ancak süre alamadı.