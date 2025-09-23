Şampiyonluk parolasıyla başladığı Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 7.hafta maçında Antalya temsilcisi Serikspor’u konuk eden Arca Çorum FK, sahadan 1-1 beraberlikle ayrılırken, çok kritik 2 puan daha kaybetti.

Geçen hafta, İstanbul deplasmanında alınan 3-1’lik İstanbulspor yenilgisi sonrası teknik direktör Tahsin Tam’la yollarını ayıran Arca Çorum FK, yeni teknik direktörü Çağdaş Çavuş nezaretindeki ilk sınavını verdiği Serikspor maçına, geçen haftaki ilk 11’den kaleci Ahmet Said’in yerine Sehic, kaptan Ferhat’ın yerine ise Aleksic değişiklikleriyle başladı.

İlk 25 dakikada özellikle kanatlardan etkili ataklar geliştiren Arca Çorum FK Oğuz’la iki net kafa vuruşundan yararlanamadı. Savunmada kalan ve ani ataklarla gol arayan Serikspor, ilk yarının sonlarına doğru Çorum FK’nın baskısını kırarken, orta alan mücadelesine dönen ilk yarı başladığı gibi golsüz eşitlikle tamamlandı.

Arca Çorum FK ikinci yarıya aynı 11’le çıkarken, Serikspor iki oyuncu değişikliği ile ikinci yarıya etkili başladı.

58’de Berkovski Antalya temsilcisini öne geçirirken, 5 dakika sonra Arca Çorum FK kaptan Yusuf Erdoğan’la beraberlik golünü buldu.

1-1’den sonra ataklarını sıklaştıran Arca Çorum FK galibiyet golünü ararken, Samudio ve Aleksic’le net fırsatlar yakaladı. İlk yarıda olduğu gibi konuk takım yine ani ataklarla gol aradı ancak başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 bitti.

Üst üste üçüncü maçında da galibiyet sevinci yaşayamayan Arca Çorum FK puanını 14’e, Serikspor ise 11’e yükseltti.

Yeni teknik direktörü Çağdaş Çavuş nezaretindeki ilk maçında da kazanamayan Arca Çorum FK son 3 haftada 7 puan kaybederek şampiyonluk yarışında yara aldı.

