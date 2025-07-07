Cumartesi günü Teknik Direktör Tahsin Tam nezaretinde gerçekleşen günün ilk antrenmanında pasa dayalı taktik bir çalışma yapan Kırmızı-Siyahlılar akşam antrenmanında ise çabukluk ve dayanıklılık üzerine özel bir antrenman yaptı.

Pazar günü gerçekleşen günün tek antrenmanı ise aktivasyon ve core egzersizleri ile başlarken, son bölümde ise pas çalışması ve iki grup halinde rondo çalışması yapıldı. Antrenman, dayanıklılık koşuları ile sona erdi.

Kırmızı-Siyahlılar bugün yapacağı antrenman ile hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.