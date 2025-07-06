Yeni sezon yapılanması doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten Arca Çorum FK daha önce prensip anlaşmasına vardığı 6 oyuncuyla masaya oturdu.

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, Arca Savunma Sanayi ortaklarından Savaş Balçık ve Balkar Şirketler Grubu CEO’su Baran Korkmazoğlu’nun katılımı ile gerçekleşen imza töreninde kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan, orta saha Oğuz Gürbulak, kanat forvet Emeka Friday Eze, kaleci İbrahim Sehic, stoper Joseph Attamah ve orta saha oyuncusu Kenan Fakılı ile resmi sözleşmeler imzalandı.

Kulüp’ten yapılan açıklamada, “Yeni sezonda armamızı terletecek olan tüm futbolcularımıza hoş geldiniz diyor, kırmızı-siyah forma altında başarılar ve sağlıklı bir sezon diliyoruz” denildi.