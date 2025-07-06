3-5 Temmuz tarihleri arasında Bulgaristan’da düzenlenen Savate Fransız Boksu Dünya Şampiyonasında mücadele eden Çorumlu sporcu Cem Yurtsever, tüm rakiplerini yenerek büyük bir başarıya imza attı. Turnuvayı namağlup tamamlayan başarılı sporcu, dünya şampiyonu olarak kürsüye çıktı.

Zorlu geçen şampiyonada sergilediği üstün performansla dikkat çeken Yurtsever, yalnızca altın madalya kazanmakla kalmadı aynı zamanda Fransa’da düzenlenecek olan Profesyonel Gala Maçına katılmaya da hak kazandı.

Kazandığı bu büyük başarıyla hem Türkiye'yi hem de memleketi Çorum'u gururlandıran sporcu, önümüzdeki aylarda yapılacak profesyonel müsabakada da büyük hedeflerle ringe çıkmaya hazırlanıyor.