Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanan ve Mersin bölgesi üst klasman hakemlerinden Oğuzhan Aksu’nun yönettiği maçta üstün bir oyun sergileyen İstanbulspor, 12.dakikada Sambissa’nın golüyle öne geçti. 23.dakikada Diniyev’le bir topu direkten dönen Çorum temsilcisi, 25.dakikada Diarra’nın golüne engel olamayınca ilk yarıyı 2-0 geride kapattı.

Ahlatcı Çorum FK ikinci yarıya Diniyev’in yerine Ali Akman değişikliği ile başlayarak daha ofansif bir kadro ile sahada yer aldı.

İlk yarıyı bitirdiği 11’le ikinci yarıya çıkan İstanbulspor, yine hızlı bir başlangıç yaptı. 48.dakikada Emir Kaan’ın asistinde Sambissa kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü atarak farkı üçe çıkarttı.

Özellikle son bölümlerde Ahlatcı Çorum FK’nın farkı azaltma çabaları sonuçsuz kalınca karşılaşma İstanbulspor’un 3-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Ahlatcı Çorum FK bu sonucun ardından 54 puanda kalırken, İstanbul’da 3-0’lık Ümraniyespor yenilgisiyle başladığı 2024-2025 Sezonunu yine İstanbul’da aldığı 3-0’lık İstanbulspor yenilgisiyle kapattı. Puanını 64’e yükselten İstanbulspor Süper Lig’e yükselme umutlarını Play-Off’a taşıdı.

Ligde normal sezon Kocaelispor-Keçiörengücü maçı dışında tamamlanırken, Kocaelispor’un ardından Gençlerbirliği Süper Lig’e direkt yükselen ikinci takım oldu.

Sezonu üçüncü tamamlayan Fatih Karagümrük play-off finaline kalırken, İstanbulspor, Erzurumspor, Bandırmaspor ve Boluspor play-off bileti alan takımlar oldu.

Yeni Malatyaspor, Adanaspor ve Şanlırufaspor’un ardından 2.Lig’e düşen son takım ise 3’lü averaj sonucu Ankaragücü oldu.

Editör: RIFAT KARA