Esentepe The Sign Otel’de saat 15.00 itibariyle toplanmaya başlayan kırmızı-siyahlılar, saat 17.30’da teknik direktör Tahsin Tam nezaretinde, kamptaki ilk antrenmanlarını gerçekleştirdiler. Kampa, daha önce açıklanan kadrodaki oyuncuların katıldığı bildirildi. 3 etaplı kampın ilk etabı 9 Temmuz’da tamamlanacak. 10-11 Temmuz günlerini izinli olarak geçirecek olan Arca Çorum FK, 2.etap hazırlık kampını ise 12-21 Temmuz tarihlerinde, Bolu-Abant’ta, Vonresort Otel’in sahasında yapacak.

Etap sonunda, 22-23 Temmuz günlerini dinlenerek geçirecek olan kırmızı-silahlı takım, son etap için Düzce’deki Topuk Yaylası’nda kampa girecek. 24 Temmuz’da başlayacak son etap 2 Ağustos’ta tamamlanacak.

Arca Çorum FK, yarını çift idmanla geçirecek.