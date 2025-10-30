Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK, geçen hafta sahasında Boluspor’la oynadığı maçla ilgili olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Kırmızı-siyahlı kulüp, Çorum Şehir Stadı’nda oynan ve 0-0 biten maçla ilgili olarak “Saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi.

Arca Çorum FK’nın ligdeki bazı rakipleri ve mensupları da çeşitli disiplin ihlallerinden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.