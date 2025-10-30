Arca Çorum FK ile Kütahyaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası 3.Eleme Turu maçı aynı zamanda iki kardeşi de rakip olarak karşı karşıya getirdi. Arca Çorum FK’nın deneyimli kalecisi Hasan Hüseyin Akınay ve Kütahyaspor’un kaleci antrenörü olan ağabeyi Samet Gökmen Akınay birbirine rakip oldu. Sakatlıktan yeni çıkan Hasan Hüseyin Akınay riske edilmezken, karşılaşmayı kulübede tamamladı.

İki kardeş maçtan önce bir araya gelerek hasret giderirken, birbirlerine başarı dileklerinde de bulundular.